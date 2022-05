L'été du FC Barcelone s'annonce actif du côté des transferts. Depuis longtemps à l'ouvrage pour tenter de renouveller le contrat d'un Ousmane Dembélé libre en juin prochain, le club catalan cherche aussi à faire venir Robert Lewandowski, malgré les réticences affichées du Bayern Munich à laisser partir son buteur polonais. Sur le plan défensif, le Barça veut aussi se renforcer et pour cela, il n'a d'yeux que pour un seul homme : Jules Koundé.



Joueur du Séville FC qu'il a rejoint à l'été 2019, l'international tricolore a tapé dans l’œil de nombreuses grosses cylindrées européennes et le FC Barcelone ne fait pas exception à la règle. D'après Mundo Deportivo, les recruteurs blaugrana en ont même fait leur cible principale. L'idée de Xavi serait d'asseoir un duo défensif central composé de Jules Koundé et Ronald Araujo pour les prochaines années. Reste donc à savoir si les caisses barcelonaises seront suffisamment remplies pour pouvoir débaucher le sévillan.

Séville ouvert à la vente

Car Koundé est estimé à 80 millions d'euros par son employeur actuel qui s'est déjà montré intransigeant par le passé lorsque Chelsea ou Newcastle avaient tenté de l'attirer. Le média espagnol indique que les choses pourraient toutefois être différentes cet été car Séville serait prêt à se séparer de son joyau en cas d'offre satisfaisante. Charge au Barça de réunir les fonds nécessaires.