La fin de l'aventure de Sergio Busquets au FC Barcelone se rapproche. Lié au club blaugrana jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain de trente-quatre ans n'a pas prolongé et ne devrait pas le faire. Gros salaire du club, l'international espagnol ne sera a priori pas conservé, lui qui se verrait bien aller tenter l'aventure en Major League Soccer américaine l'été prochain. De son côté, le Barça étudie plusieurs pistes pour remplacer son champion du monde. L'une d'entre elles mène à Chelsea.



Pour succéder à Sergio Busquets, les recruteurs blaugranas auraient donc un œil plus qu'attentif fixé sur Jorginho. Le milieu défensif du Chelsea FC a le profil idoine selon eux, et d'après les informations du Sun, ils devraient dégainer une première offre dès le mois de janvier prochain, date à laquelle le trentenaire aura le droit de discuter avec les clubs qui s'intéressent à lui. Le média explique que la signature d'un pré-contrat entre les deux parties n'est pas à exclure en cas de discussions fructueuses.

Chelsea en attente

Tout dépendra également de ce que Chelsea décidera de proposer ou non à son joueur en fin de contrat. Alors que le club londonien a changé de propriétaire il y a quelques mois et vient également de virer Thomas Tuchel pour le remplacer par Graham Potter, l'incertitude est de mise sur le rôle que pourrait jouer ou non Jorginho.