FC Barcelone : Griezmann vers un retour à l'Atlético de Madrid ?

Deux ans et un retour à la maison ? Lors de l'été 2019, Antoine Griezmann avait pris la décision de quitter l'Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone avec l'ambition de s'intégrer pleinement dans un style de football très exigeant et nouveau.

Force est de constater que son défi n'a pas été relevé tant le champion du monde 2018 n'a jamais su trouver de la régularité dans ses prestations au sein du club catalan. Ce mercredi, la porte du départ s'est ouverte pour Griezmann - 99 matches, 35 buts avec le Barça. Un départ qui pourrait surtout être un retour du côté de l'Atlético de Madrid, à en croire les informations de la Cadena Cope.



Laporta, seul obstacle à l'échange Griezmann-Saúl ?

Ce mercredi, le média espagnol explique qu'un possible échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez, le milieu de terrain des Colchoneros, serait à l'étude et pourrait même être officialisé d'ici les prochains jours. Cela permettrait d'économiser environ 12 millions bruts de salaire selon la source qui explique que le joueur des Bleus se trouverait à Ibiza et serait dans l'attente afin de possiblement signer. "Seul un revirement de Joan Laporta ferait capoter l'opération", précise la Cope.

De son côté, L'Equipe aurait échangé avec un haut dirigeant du Barça au sujet de ce thème et son avis est assez réservé : "C'est une opération très très compliquée, par rapport à la différence de salaire et de niveau entre les deux joueurs". L'entourage du natif de Mâcon s'est confié au média, témoignant : "Si le Barça veut vraiment se séparer d'Antoine, ils nous le feront savoir lorsqu'ils se seront arrangés. Pour le moment, nous n'avons aucune réflexion à avoir là-dessus, étant donné que le club ne nous a rien dit."

💥 Informa Paco González

💣 Trueque inminente entre el @FCBarcelona y el @Atleti



🔴⚪ @AntoGriezmann volverá al Metropolitano



🔵🔴 @saulniguez jugará en el Barça



❌ Solo un volantazo de Joan Laporta echaría atrás la operación#PartidazoCOPE pic.twitter.com/S0K98fhl6r



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 14, 2021

tant il a su dans le passé se montrer très performant sous la direction de Diego Simeone. Entre 2014 et 2019, il avait inscrit 133 buts en 257 matchs avec l'Atlético, parvenant à remporter une Ligue Europe en 2018, et arrivant en finale de la Ligue des Champions en 2016, perdue contre le Real Madrid.