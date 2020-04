Selon Marca, Antoine Griezmann n'a pas l'intention de quitter Barcelone, même si la formation catalane recrute à la fois Neymar et Lautaro Martinez en été. Le Français est prêt à rester au sein du club Blaugrana et à faire ses preuves en rivalisant pour une place en attaque. Bien qu'il n'ait pas particulièrement brillé cette saison, Griezmann a réussi 14 buts, dont certains ont été cruciaux pour Barcelone.

Griezmann na pas peur des recrues potentielles du Barça



Toujours d'après Marca, le Français estime qu'il sera en mesure de répondre aux attentes du club la saison prochaine. Messi, Luis Suarez, Griezmann, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite et Ansu Fati sont les attaquants actuels de Barcelone et l'un d'eux pourrait partir pour faciliter l’arrivée d'un autre buteur. Si Neymar et Lautaro rejoignent les Blaugrana, la compétition en attaque sera intense, mais le Français est prêt à se battre pour une place dans l'équipe. En outre, Griezmann ne veut pas manquer l'occasion de décrocher un trophée avec son nouveau club, qui ne l'a pas mis sur le marché. Pour rappel, les fans du Barça, sondés par le site du quotidien Sport, se sont dits favorable à un échange entre Griezmann et Lautaro Martinez à hauteur de 73%.





