FC Barcelone, finances dans le rouge, Frenkie de Jong sacrifié ?

Frenkie de Jong pourrait faire ses valises très bientôt, et pour cause, les caisses du Barça sont vides. Malgré l’arrivée récente de Xavi au sein de la maison catalane parsemée d’idées de renouveau et des échos de plusieurs transferts pour renforcer son équipe, la réalité est que le budget des Blaugrana ne permettrait pas de telles ambitions à moins que… plusieurs de ses joueurs ne passent par la case départ.

D’après le journaliste sportif José Alvarez d’El Chiringuito ce pourrait être Frenkie de Jong le prochain joueur placé sur la liste des transferts. Avec une valeur estimée à environ 80 millions d’euros, cela place le Néerlandais comme une des plus grosses valeurs de l’effectif catalan, lui qui fut transféré lors du mercato estival 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour une indemnité de transfert estimée à 86 millions d’euros.

Recruter un grand attaquant

Avec la vente de leur milieu de terrain, les Blaugrana pourraient finalement avoir les moyens de leurs ambitions, à savoir recruter un grand attaquant, un élément jugé manquant au sein du vestiaire barcelonais depuis le départ de Luis Suarez et Lionel Messi. Reste à savoir quel impact ce potentiel départ pourrait engendrer, car malgré des performances en deçà des attentes placées sur lui, le natif d’Arkel s’est somme toute imposé dans le onze de départ catalan, ne comptant pas moins de 13 titularisations en 13 matches.