FC Barcelone : Fekir dans le viseur

L'été dernier, le FC Barcelone se désolait publiquement de ne pas avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Depuis, les dirigeants blaugrana ont trouvé une mine d'or et dépensent à nouveau comme au bon vieux temps. Après les arrivées "gratuites" de Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Emerson, Barcelone a sorti le chéquier pour s'offrir Ferran Torres (55 M€). Et il est désormais prêt à recommencer.



Selon Sport, Joan Laporta voudrait recruter Nabil Fekir. Le média espagnol assure que le président du Barça serait un grand amateur du milieu offensif du Real Betis. Et pour s'offrir les services de l'ancien de l'Olympique Lyonnais, le patron catalan envisagerait de proposer 60 millions d'euros aux Béticos. Arrivé à l'été 2019 à Séville, l'international tricolore est sous contrat avec son club actuel jusqu'en juin 2026 suite à une prolongation par ailleurs très récente.

Décisif au Betis

Joueur capital dans le système du Betis, le Français joue un grand rôle dans la bonne saison qu'effectue son équipe, actuelle troisième du classement de Liga. En vingt-neuf matchs disputés, toutes compétitions confondues, Nabil Fekir en est pour l'heure à sept buts et sept passes décisives.