N’étant plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, l’attaquant français Antoine Griezmann pourrait avoir prochainement la possibilité de retrouver son ancien club de l’Atlético Madrid. Cette perspective s’apparente même à une belle issue pour le champion du monde, qui traverse actuellement une période difficile et qui aurait besoin d’un environnement familier afin de se relancer.

L’Atlético et le Barça envisagent un échange

Le quotidien El Mundo Deportivo a fait savoir l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone étudieraient un échange de joueurs et qui pourrait constituer la grande sensation de ce mercato estival. Griezmann quitterait donc Barcelone pour retourner dans la capitale espagnole et retrouver notamment Diego Simeone, tandis que Saúl Ñíguez deviendrait un nouveau joueur du FC Barcelone. L’opération, même si elle parait complexe à première vue, atténuerait les problèmes financiers du Barça. Cela permettrait notamment au club catalan de valider la prolongation de sa star, Lionel Messi.



Les deux clubs ont tout à y gagner en concluant ce troc. D’autant plus que l'opération est intéressante pour les deux au niveau comptable, vu que les transferts sont considérés comme des investissements à long terme et qui sont amortis progressivement (le prix est divisé par les années du contrat. Le chiffre est celui que le club comptabilise en dépense annuellement), tandis que les ventes sont calculées comme un revenu direct.