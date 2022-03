En janvier dernier, de nombreux problèmes sont survenus entre la direction barcelonaise et Ousmane Dembélé, relatifs à la situation contractuelle de ce dernier. Les discussions ont été rompues et on croyait les deux parties d’accord pour se quitter en juin prochain. Mais, il semblerait qu’il y a eu des évolutions dans ce dossier. Selon le site ESPN, le club catalan pense de nouveau pouvoir prolonger son international tricolore.

Les positions se sont de nouveau rapprochées



Avant l'arrivée de Xavi, Ousmane Dembélé avait rejeté l'offre de contrat du FC Barcelone et son bail actuel prend fin au terme de l’exercice en cours. Après quelques excellentes performances, dont deux passes décisives lors du Clasico, l’ancien rennais aurait convaincu son employeur de répondre à ses exigences salariales. L’information est à prendre avec des pincettes, même si elle a tout à fait crédible. Le champion du monde tricolore ferait de nouveau l’unanimité du côté du Camp Nou. Xavi ne manque d’ailleurs pas de l’encenser publiquement à chacune de ses prestations réussies.