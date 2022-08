Dimanche dernier, Bernardo Silva a disputé son premier match comme titulaire de la saison à l’occasion du duel entre Manchester City et Newcastle United. On pensait alors son dossier clos, surtout après les propos qu’a tenus le concernant Pep Guardiola, mais il semblerait que ce n’est pas le cas. Sa potentielle venue à Barcelone serait toujours d’actualité.

Bernardo Silva fait pression sur Manchester City

Ce qui a ravivé la rumeur d’un engagement de l’ancien Monégasque avec les Blaugranas, c’est le fait qu'il rechercherait en ce moment une maison à Barcelone. Des proches du Portugais auraient été aperçus ce mardi matin dans la capitale catalane d’après ce que révèle le journaliste espagnol Gerard Romero.



Il n’est pas impossible que ça soit de fausses pistes, lancées dans les médias afin d’amener la direction des Sky Blues à produire les efforts nécessaires pour garder son ailier lusitanien. C’est tout à fait crédible, à un moment où les négociations seraient menées pour une prolongation. Bernardo Silva et son clan tableraient sur un nouveau contrat de longue durée, avec des émoluments revus largement à la hausse. Il voudrait le double de ce qu’il touche actuellement, à savoir 9,1M€ par an.