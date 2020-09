Cet été, le Barça traverse une crise institutionnelle, sportive et économique d'envergure. Le club catalan a désormais dégraissé avec les départs de Arturo Vidal, Nelson Semedo ou encore Luis Suarez et après un bon début de saison samedi soir en Liga, voudrait se renforcer en vue de la saison à venir. Ronald Koeman, ancien sélectionneur batave et actuel coach Blaugrana, n'oublie pas Memphis Depay.



Mundo Deportivo affirme en effet dans son édition de ce lundi qu'à une semaine de la fin du mercato, Barcelone essaie toujours de recruter la star de l'OL. Mais pour parvenir à un éventuel transfert du joueur rhodanien, les Catalans devront forcément opter pour un échange, au vu de leurs limitations économiques. Les deux formations seraient d'ailleurs en pleines tractations actuellement. On notera que pour le déplacement de Lyon à Lorient dimanche (17h), Rudi Garcia avait décidé de se priver du Batave, officiellement par choix sportif. De quoi forcément alimenter le moulin à rumeurs...

