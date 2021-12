Après quatre ans et demi passés à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a pris la direction du FC Barcelone à l'été 2021. Depuis son arrivée, le Néerlandais est à son avantage et a déjà inscrit huit buts en quinze rencontres de Liga, le tout assorti de deux passes décisives. Mais son impact a peu à peu diminué sur le jeu catalan et sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche contractée la semaine passée face au Bayern Munich en Ligue des champions va le tenir éloigné des terrains de longues semaines durant. Et avec le mouvement voulu par la direction blaugrana dans le secteur offensif, l'avenir de Memphis Depay semble soudain beaucoup moins sûr.



C'est en tout cas le sentiment d'AS qui rappelle que Depay a bénéficié des absences conjuguées des blessés (Braithwaite, Ansu Fati, Luuk de Jong et Sergio Agüero) pour s'assurer une place de titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Le média explique que tout pourrait changer dès janvier 2022 pour l'ancien Red Devil qui devra composer avec le retour probable de Fati et Braithwaite, mais aussi avec les recrues potentielles que représentent Ferran Torres (Manchester City) et Edinson Cavani (Manchester United). Toujours selon l'analyse d'AS, Depay aurait du mal à se fondre dans le système de jeu voulu par Xavi depuis l'arrivée de ce dernier sur le banc catalan. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Néerlandais pourrait donc être poussé vers la sortie dès l'été prochain.