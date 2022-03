Memphis Depay pourrait ne pas faire de vieux os à Barcelone. Au bout d’une seule saison passée au club, l’ancien Lyonnais est susceptible de bouger en raison de sa dégringolade dans la hiérarchie des attaquants blaugrana. Il n’est plus qu’un joker de luxe, surtout depuis l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans l’effectif. Son avenir pourrait se dessiner en Angleterre, et plus précisément à Tottenham.

Depay pas taillé pour les grands clubs ?

Selon le quotidien Sport, les Spurs sont en effet très intéressés par l’international hollandais. Ils sont enclins à faire une offre dès la fin de la saison. Le journaliste Fabrizio Romano affirme même qu’une première approche a déjà été faite en ce sens au début du mois de mars. Et du côté de Barcelone, on est enclins à écouter les Anglais. Vu que le contrat du joueur expire en juin 2023, les responsables catalans seraient bien avisés de céder leur élément si jamais ce dernier ne faisait pas partie de leurs plans.

Alors qu’il se voyait réussir à Barcelone, Depay pourrait donc revoir ses prétentions à la baisse en rejoignant un club de moindre envergure. Il s’agirait de son deuxième échec au sein d’un grand d’Europe après celui vécu à Manchester United, juste avant son départ pour Lyon.