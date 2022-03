En fin de contrat avec Barcelone au mois de juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé. Si le joueur clame depuis longtemps son envie de poursuivre l'aventure avec son club actuel, le salaire demandé par son agent a dans un premier temps largement refroidi les velléités de la direction blaugrana de le conserver. Un fossé semblait alors s'être creusé entre l'ailier français et le club. Mais une passerelle pourrait avoir été mise en place pour une reprise des discussions.



D'après Sport, Joan Laporta serait désormais enclin à prolonger sa pépite tricolore. Un discours d'ouverture qui tranche avec l'ultimatum posé il y a quelques courtes semaines encore, par le patron barcelonais. Le média espagnol explique en revanche que pour que les négociations puissent reprendre, Barcelone demande à l'agent de Dembélé de supprimer ses demandes de prime à la signature. Par ailleurs, il s'agirait plutôt d'un contrat de courte durée de deux ans maximum. Une manière de débourser moins d'argent, côté catalans, et de se retrouver libre plus tôt, côté Ousmane Dembélé.

Rien n'est moins sûr



Mais cette information reste à prendre avec des pincettes car d'autres médias catalans sont beaucoup moins optimistes sur le dossier. Mundo Deportivo affirme par exemple qu'il n'existe pas de volonté de prolonger Dembélé de la part du club. À suivre...

Xavi : "Dembélé peut être le meilleur joueur à son poste":