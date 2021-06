Dans un an, Ousmane Dembélé arrivera au terme du contrat qui le lie actuellement au FC Barcelone. Recruté en août 2017 pour la somme de 135 M€, le Français est apprécié par le club catalan et par ses coéquipiers. Mais si tout le monde souhaite le voir prolonger, le Français n'a pour le moment pas montré beaucoup d'empressement à rencontrer ses dirigeants. Ces derniers ont cependant décidé de passer la vitesse supérieure.



Joan Laporta et sa direction ne veulent surtout pas se retrouver Gros-Jean comme devant et voir Ousmane Dembélé ne rien rapporter au Barça en cas de départ en juin 2022. C'est pour cela que le club blaugrana a décidé de poser un ultimatum au Français. Comme l'indique Sport ce mercredi dans ses colonnes, Barcelone a provoqué la tenue d'une réunion avec l'agent de Dembélé, afin de discuter de la situation. Celle-ci est prévue la semaine prochaine.

Un juste retour des choses



D'après le média, les dirigeants catalans veulent que tout soit réglé d'ici la fin du mois d'août. Si les discussions n'aboutissent pas, alors ils vendront leur joueur. Ils ont également du mal à comprendre pourquoi le joueur tricolore ne se montre pas plus enclin à discuter alors que le club a toujours été à ses côtés malgré ses blessures à répétition. Le Barça espère un juste retour des choses.