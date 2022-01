FC Barcelone : Dembélé sort du silence après sa mise à l'écart

"Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage"



🔊 Mateu Alemany : "Ousmane Dembélé ne sera pas du voyage à Bilbao. À 11 jours de la fin du mercato, il n'a toujours pas prolongé et il refuse nos offres depuis 6 mois à travers son agent. Nous estimons qu'il ne veut pas faire partie de notre projet et nous envisageons un départ" pic.twitter.com/IQBjoUumhl

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 20, 2022

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dossier Ousmane Dembélé au FC Barcelone est animé. En fin de contrat en juin prochain avec le club catalan, l'ailier n'a pas prolongé et la situation a pris une tournure claire, ce jeudi. Écarté du groupe barcelonais qui disputera le 8e de finale du Coupe du Roi à Bilbao (coup d'envoi à 21h30), le champion du monde 2018 a reçu un message limpide du directeur de football du Barça, Mateu Alemany. "Le Barça a fait différentes offres, a essayé de trouver un moyen pour que le joueur continue avec nous et ces offres ont été systématiquement rejetées par ses agents.", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée par le club catalan.Habitué à ne pas s'exprimer face aux nombreuses rumeurs autour de son cas, Dembélé a brisé le silence dans un long message posté sur son compte Instagram. "Depuis 4 ans, je n’ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier., clame le joueur, dans des propos relatés par RMC Sport.Désireux, à partir de ce jour, de "répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage", Dembélé a indiqué sa priorité, celle de s'impliquer dans le projet du Barça, qu'il a rejoint en 2017-2018. "Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l’ensemble des supporters et ce n’est pas maintenant que cela s’arrêtera.. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l’essentiel : la gagne."