Ousmane Dembélé dispute actuellement sa cinquième saison au FC Barcelone. Et il y a de fortes chances pour que ça soit sa dernière. En fin de contrat l’été prochain chez les Blaugrana, l’ancien rennais n’a aucune l’intention de prolonger. Il vient de le prouver en repoussant une offre de prolongation de la part de ses décideurs catalans. Les discussions sont donc au point mort entre les deux parties. C’est ce que révèle le quotidien Sport.

Un club de Premier League lui offre un pont d’or

A l’instar de son compatriote Kylian Mbappé, Dembélé a hâte d’être « agent libre » pour ensuite choisir sa destination. Et, il y a de fortes chances pour que son avenir se dessine en Angleterre. Newcastle l’aurait approché avec une proposition intéressante. Et, à en croire le site Foot Mercato, un autre club de Premier League est prêt à lui faire signer un deal encore plus alléchant. Un contrat pesant 20M€ par an et avec une prime à la signature qui se situerait autour de 30M€. De quoi faire sérieusement réfléchir le champion du monde tricolore.