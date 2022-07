FC Barcelone : Dembélé désire "continuer à parler" avec le club selon Laporta

Depuis le 30 juin, Ousmane Dembélé n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, l'international français (27 sélections) veut "continuer à parler" avec le club catalan, à en croire les propos tenus par le président Joan Laporta, qui s'est exprimé sur le volet du mercato lors de la conférence de présentation de Franck Kessié, ce mercredi. "Ousmane n'est plus un joueur du Barça, mais nous lui avons fait une offre. Il ne l'a pas encore acceptée, mais il veut continuer à parler", a clamé le dirigeant, dans des propos retranscrits par l'AFP.

De Jong invendable pour le moment, mystère autour de Ronaldo Expliquant que le Barça était dans une "situation d'incertitude" concernant le mercato en général, Laporta a indiqué le club ne pouvait pas encore recruter, toutefois il a mis en avant des discussions "avec des joueurs qui nous intéressent pour qu'ils nous attendent". Lundi, le second du dernier exercice de Liga a officialisé les arrivées, en tant que joueurs libres, de Franck Kessié et Andreas Christensen jusqu'en 2026. Alors que Frenkie De Jong est courtisé par plusieurs clubs, dont Manchester United, Laporta a affirmé que le Barça ne voulait pas le vendre "sauf nécessité ou intérêt".



Par ailleurs, le président du Barça a bien confirmé avoir déjeuné avec Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des Champions, d'après la presse anglaise. "On a discuté du marché en général, mais je ne vais pas préciser s'il m'a parlé d'un joueur ou d'un autre en particulier", a-t-il commenté.