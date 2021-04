FC Barcelone : De Ligt en renfort dès cet été ?

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone veut Matthijs De Ligt, et ce depuis l'explosion du Néerlandais lors de l’épopée de l'Ajax Amsterdam. Véritable leader de l'équipe ajacide, tombeuse de la Juventus de Turin ou encore du Real Madrid en Ligue des Champions, le défenseur central, qui n'avait alors que 19 ans, était déjà un pilier de son équipe, en compagnie d'un certain Frenkie De Jong, aujourd'hui au Barça.

Il était alors capitaine de l'équipe batave et avait su mener ses coéquipiers jusqu'en demi-finales, et la tragique élimination contre Tottenham à l'ultime minute. Ses performances n'avaient pas échappé aux plus grands clubs européens, séduits par ce jeune défenseur de 1,89m et qui avait déjà toutes les qualités d'un leader défensif, mais aussi d'une âme de capitaine.

Une expérience en Italie raccourcie ?



Et si les dirigeants catalans s'étaient alors empressés de récupérer Frenkie De Jong, au nez et à la barbe des autres courtisans tels que le PSG, ils n'avaient pas pu recruter son compère De Ligt. Car le jeune capitaine de l'Ajax avait décidé de rejoindre la Juventus de Cristiano Ronaldo, alors entraînée par Maurizio Sarri. Et après une première année compliquée et des difficultés à s'adapter au jeu italien, le jeune Batave, remis de sa blessure à l'épaule, a enfin pu s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans la défense italienne, aux côtés de Leonardo Bonucci ou Giorgio Chiellini.

Un mercato décisif

Un grand attaquant, type Erling Haaland, est désiré, mais les Catalans devront aussi s'activer pour renforcer leur défense, qui a beaucoup souffert cette saison.Un profil qui séduit son entraîneur Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Pays-Bas et qui faisait jouer le jeune défenseur aux côtés de Virgil Van Dijk.Une information à prendre avec des pincettes, mais qui va néanmoins faire saliver les supporters blaugrana.