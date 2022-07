L’avenir de Robert Lewandowski semblait se dessiner du côté du Camp Nou, mais ce dénouement n’est pas du tout sûr. A cause de l’incapacité des deux clubs concernés à se mettre d’accord sur un prix, le buteur polonais pourrait filer à l’anglaise;

Le Barça ne peut pas rivaliser financièrement



Ces derniers jours, et d’après une information divulguée par TalkSPORT, Chelsea est entré en contact avec les représentants de Lewandowski. Les responsables des Blues ont tenté de sonder les intentions du joueur et voir s’il y a possibilité de l’attirer à Stamford Bridge. Cet intérêt pourrait poser problème au FC Barcelone, qui pensait être le seul club en lice pour le buteur bavarois. Les Catalans peuvent être d’autant plus inquiets qu’ils n’ont pas les moyens économiques pour rivaliser avec les Londoniens.



Chelsea et le Barça se sont livrés plusieurs batailles sur la scène du mercato cet été, convoitant conjointement la star de Leeds United, Raphinha, et le défenseur français de Séville, Jules Koundé. En outre, ils sont en pourparlers pour des mouvements directs et qui concernent César Azpilicueta, Marcos Alonso et aussi Frenkie de Jong.