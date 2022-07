Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Frenkie de Jong est toujours un joueur du FC Barcelone. Mais le milieu de terrain néerlandais a assisté au Clasico contre le Real Madrid le regard vide, depuis le banc de touche, dans la nuit de samedi à dimanche. Une image résumant le flou qui entoure sa situation.

Xavi et Laporta entretiennent le flou autour de De Jong

Après la rencontre, Xavi a quelque peu brouillé les pistes. « Frenkie ? Je n'envoie pas de messages. J'ai parlé avec lui. Je l'apprécie beaucoup. Pour moi c'est un footballeur fondamental mais il y a aussi la situation économique et le fair-play. Il peut nous apporter beaucoup en tant que défenseur central. Je l'aime bien à ce poste », a lancé le technicien catalan sur ESPN.



Joan Laporta s'est montré un peu plus docile, mais pas plus clair. « Frenkie de Jong est notre joueur, nous l'aimons beaucoup. Nous avons reçu des offres pour lui mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation. » Le suspense reste entier pour l'ancienne pépite de l'Ajax.