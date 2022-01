Aston Villa est le club le mieux placé pour signer Philippe Coutinho du FC Barcelone, selon un rapport de Mundo Deportivo. Les Blaugrana sont désireux de se débarrasser du Brésilien pour libérer l'espace financier dont ils ont besoin pour enregistrer la nouvelle recrue Ferran Torres. Coutinho est ouvert à un départ étant donné qu'il n'a pratiquement pas joué sous les ordres de Xavi depuis le début de la saison. Il veut jouer titulaire pour gagner une place dans l'équipe brésilienne de Tite pour la Coupe du monde 2022.

Coutinho veut du temps de jeu



Et il connaît bien la Premier League, puisqu'il a passé six saisons à Liverpool avant de venir au Camp Nou en janvier 2018. Son ancien coéquipier Steven Gerrard est à la tête de Villa. Villa ne serait pas d'accord avec une option d'achat dans l'affaire, mais si le prêt est un succès, cela pourrait être une issue. Ce n'est pas le seul club intéressé, cependant. Liverpool, Everton, Arsenal, Tottenham et Newcastle United sont également sur le coup, bien que l'on pense que Coutinho a exclu de rejoindre Newcastle.