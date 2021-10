Le directeur technique de Barcelone, Jordi Cruyff, a sauvé Ronald Koeman d’un limogeage la semaine dernière. Après la défaite en Ligue des champions contre le Benfica, le président du Barça Joan Laporta était prêt à limoger le Néerlandais d’après ce que rapporte TV3. Les médias locaux ont même priés de se tenir prêts pour assister à une conférence de presse qui officialiserait le changement au niveau de la barre technique.

Jordi Cruyff a su trouver les bons mots

Cependant, Jordi est intervenu et a parlé avec Laporta, l'exhortant à donner à Koeman une chance pour renverser la vapeur. Le Hollandais a convaincu son supérieur en indiquant que son compatriote méritait l'opportunité de travailler avec Sergio Agüero, Ansu Fati et Ousmane Dembélé en pleine forme, avant qu'une décision finale ne soit prise. En d’autres termes, avec un effectif au complet.



Laporta s’est fait persuader que c’était la bonne solution et il a surpris les membres du conseil d'administration lorsqu'il a annoncé vendredi matin : "Koeman est notre entraîneur et mérite notre confiance ». Une phrase que lui a certainement lancée Jordi auparavant.