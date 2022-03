En janvier dernier, le FC Barcelone est allé chercher son ancien joueur Adama Traoré en Angleterre. Les Blaugranas l’ont enrôlé en prêt et avec option d’achat à la clé. Les bons débuts de l’international espagnol avec la bande à Xavi, marqués par deux passes décisives lors des deux premières sorties, les ont confortés dans ce sentiment. Deux « assists » auxquelles se sont ajoutées deux autres lors du match de Ligue Europa contre Naples. Pour autant, les responsables en place ne sont pas du tout sûrs de vouloir le faire signer de manière définitive.

Adama Traoré jugé trop couteux par le Barça ?

Selon le quotidien AS, Barcelone hésite à payer les 30M€ demandés par Wolverhampton. La situation financière du club reste toujours critique, et le montant en question parait trop élevé à leur goût. Le joueur d’origine sénégalaise pourrait donc ne faire qu’un court passage du côté du Camp Nou. A moins peut-être qu’il ne réalise une fin de saison en boulet de canon et impressionne encore plus son entraineur Xavi. Il a 13 matchs de championnat, plus 7 autres potentiellement en Coupe d’Europe pour réussir ce pari.