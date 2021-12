Depuis quelques jours, suite à l’officialisation de la retraite de Sergio Aguero, le FC Barcelone s’est mis en quête d’un nouvel attaquant. Les Blaugrana l’ont trouvé, en la personne d’Edinson Cavani. Malgré la situation économique compliquée dans laquelle ils se trouvent, ils ont proposé à l’Uruguayen une offre des plus alléchantes, à savoir 10M€ sur 18 mois (primes et salaires compris). Et ce dernier n’a pas beaucoup hésité avant de l’accepter, surtout que le challenge sportif est aussi intéressant. Tout porte à croire désormais que le deal va se faire aussitôt que le mercato hivernal ouvrira ses portes.

Cavani devrait partir gratuitement



Cavani (34 ans) est encore sous contrat avec Manchester United. Cependant, le club anglais ne compte guère sur lui et en particulier le nouveau manager, Ralf Rangnick. Cette saison, il n’a d’ailleurs honoré que deux titularisations, et pour un temps de jeu cumulé de 272 minutes seulement. On lui a donné le feu vert pour se trouver un nouveau club, et il se peut même qu’il soit libéré gratuitement par la direction des Diables Rouges. L’ancien Parisien s’étant montré irréprochable tout au long de son séjour à Old Trafford, l’idée est de faciliter son départ à six mois de la fin de son bail et aussi se délester d’un salaire important.