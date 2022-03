FC Barcelone : Busquets aimerait que Messi revienne

Un retour de Lionel Messi semble improbable. Lundi soir, le président du FC Barcelone a fermé la porte à cette éventualité, expliquant qu'il n'avait pas de contacts avec son ancien joueur (traversant une saison mitigée au PSG), et qu'il préférait miser sur une équipe composée de jeunes joueurs. "J'entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui (lors de son départ). Je n'ai reçu aucun message de Leo ou de ceux qui l'entourent pour revenir. La vérité est que pour le moment nous ne l'envisageons pas", disait Joan Laporta au micro de RAC 1.

"Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde"

Comme l'entraîneur de l'actuel troisième de Liga, Xavi, Sergio Busquets a lui affiché un avis contraire à celui de son président. Le capitaine et milieu de terrain du club catalan s'est confié au micro de RAC 1 concernant le cas de Lionel Messi, qui demeure sous contrat jusqu'en 2023 (plus une année en option) avec le PSG. "J’aimerais qu’il revienne, mais c’est très difficile, il a un contrat et la façon de sortir d’ici... Mais si ça ne tenait qu’à moi, ce serait clair, je suis son ami et son partenaire. Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Il faisait des différences énormes. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d’équipe", a affirmé le natif de Sabadell, dans des propos retranscrits par le Parisien.

Messi, la solution pour pouvoir "aspirer à tout" selon Busquets

Celui qui a notamment remporté un sextuplé pour la première fois dans l'histoire du football en 2009 (avec Messi et le FC Barcelone de Guardiola) a indiqué que son possible retour serait un renfort de premier ordre. "Si les finances nous le permettent, nous manquons de joueurs qui font la différence devant comme le demande le football moderne et qui complètent la qualité de l’équipe. Nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous créons. Je ne sais pas si ce sera très grand, car nous avons vécu de très grandes choses ici, mais nous serions sûrement des prétendants pour pouvoir aspirer à tout. Je serais très heureux de le retrouver en tant qu’ami et coéquipier. Je lui donnerais le brassard..", a glissé Busquets. Pour le retour sur les terrains après la trêve internationale, le Barça affrontera le FC Séville, dimanche lors de la 30ème journée de Liga (21 heures) ; Messi lui affrontera Lorient avec le PSG, sur la pelouse du Parc des Princes le même jour, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1 (20h45).