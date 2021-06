FC Barcelone : Braithwaite sur le départ ?

Martin Braithwaite pourrait devoir se trouver un nouveau club. En effet, Sport avance que le FC Barcelone chercherait à s'en séparer. Une décision prise surtout après l'arrivée de deux poids lourds devant, tous deux débarqués libres : l'attaquant international argentin Sergio Agüero (33 ans), arrivé après dix ans passés du côté de Manchester City et qui a signé un contrat d'une durée de deux ans, mais également l'attaquant international néerlandais Memphis Depay (27 ans), arrivé après quatre ans passés du côté de l'Olympique Lyonnais. Par conséquent, il semblerait qu'il commence à y avoir un petit embouteillage devant et certains pourraient donc en faire les frais.

Braithwaite était arrivé en tant que joker médical C'est ainsi que le nom de Martin Braithwaite est donc revenu sur le haut de la pile. Celle concernant les noms liés à un très probable départ de la Catalogne. Pour rappel, le natif d'Esbjerg est arrivé du côté du Barça le 25 février 2020, en provenance d'un autre club espagnol, à avoir le CD Leganés. A l'époque, le club blaugrana s'était ainsi acquitté de sa clause libératoire, qui s'élevait à 18 millions d'euros, alors que le joueur, de son côté, avait signé un contrat d'une durée de quatre ans et demi. Braithwaite avait alors débarqué en tant que joker médical, suite à une longue indisponibilité du milieu offensif (ou ailier) international français Ousmane Dembélé (24 ans).

Un départ pour l'Angleterre ? Après un petit peu plus d'un an au FC Barcelone, la belle aventure de Martin Braithwaite sous les couleurs blaugrana pourrait donc déjà s'arrêter. Le joueur, aujourd'hui âgé de 30 ans, ne manquerait pas d'opportunités, toujours selon les informations de Sport. Et c'est en Angleterre que l'international danois aurait une certaine petite cote. West Ham, Brighton, Burnley ou bien encore Norwich City seraient sur les rangs. L'ancien pensionnaire de Toulouse est actuellement en sélection du Danemark et dispute l'Euro 2020.