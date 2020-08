FC Barcelone : Bartomeu dégomme Arthur

Josep Maria Bartomeu n'a pas vraiment cautionné le transfert d'Arthur Melo à la Juventus, c'est le moins que l'on puisse dire. Interrogé sur le départ du jeune Brésilien à la Juventus, le cacique du Barça a laissé entendre qu'il pourrait être sanctionné.

"Manque de respect" et "acte d'indiscipline inacceptable"

« On parle d'un joueur qui ne peut pas prolonger au Barça à cause du salaire qu'il demande, a tonné Bartomeu dans les colonnes du quotidien Sport. Il a une meilleure offre, nous l'explique, mais le Barça ne peut pas s'aligner, et il décide de partir et l'opération est lancée. Ce qu'a fait Arthur est un manque de respect pour ses partenaires, parce que l'équipe veut faire les choses bien en Ligue des Champions. Et aussi pour le club. Ce n'est pas logique qu'avec un titre si important en jeu, un joueur décide de disparaître. C'est injustifiable et totalement incompréhensible. »



« On a trouvé un accord, a continué Bartomeu. Jusqu'à ce que la Ligue des Champions ne prenne pas fin, il continuerait à jouer au Barça, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a une certaine importance dans l'équipe et qui pouvait nous aider. Mais il n'est pas revenu au retour des vacances. C'est un acte d'indiscipline inacceptable. Et c'est pour ça qu'on a ouvert un dossier contre lui, il n'y a aucun argument qui justifie son absence. Il a appelé et a dit "je ne vais pas revenir, je reste au Brésil". C'est sa décision. Personne ne lui a donné l'autorisation ».