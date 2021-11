FC Barcelone : Alves de retour au club

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Joueur le plus titré de l'histoire du football, Alves a remporté 23 titres avec le Barça

Cinq ans après son départ du FC Barcelone, Daniel Alves est de retour au Camp Nou. Ce vendredi soir, le club a officialisé l'arrivée du joueur âgé de 38 ans, libre après la résiliation de son contrat survenue avec São Paulo, en septembre dernier., précise l'actuel neuvième de Liga, sur son site officiel. Fort de ses 391 matchs sous la tunique blaugrana, Alves (38 ans) connaît plus que bien la maison car durant sa première étape dans le club, entre 2008 et 2016, il a été un élément moteur des équipes de Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino et Luis Enrique.

Joueur le plus titré de l'histoire du football avec un total de 46 titres, Alves en a remporté 23 avec le Barça : 6 Ligas, 4 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 3 Mondiaux des Clubs, 3 Supercoupes d'Espagne et 4 Supercoupes d'Europe. Le dernier trophée soulevé par le natif de Juazeiro remonte aux Jeux Olympiques de Tokyo avec le Brésil. Face à l'Espagne de ses désormais futurs coéquipiers, Oscar Mingueza, Eric Garcia et Pedri, Alves avait remporté la compétition en finale contre l'Espagne (2-1, après prolongation). Notamment passé par la Juventus Turin (2016-2017) et le PSG (2017-2019), Alves avait annoncé en septembre dernier certaines de ses ambitions, dans un message posté sur les réseaux sociaux : "J'ai choisi de ne signer avec aucun club pour le reste de l'année. Je suis venu au Brésil pour poursuivre un rêve d'enfant et le rêve s'est réalisé. Être champion avec son club de coeur n'a pas de prix. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de valeurs, de caractère et d'héritage."

Pour motif du règlement de la Liga, Daniel Alves ne pourra pas être inscrit avant la prochaine fenêtre des transferts, lors du mercato hivernal. D'ici au 1er janvier prochain, même sans jouer, il pourra apporter son expérience conséquente du plus haut niveau dans un groupe assez jeune. Sur le terrain, il retrouvera certains de ses anciens coéquipiers, comme Gerard Piqué et Sergio Busquets.