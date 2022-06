FC Barcelone : Alves annonce son départ du club

"Un cycle de défis se termine"



Les retrouvailles entre le FC Barcelone et Daniel Alves n'auront duré que près de 6 mois. Membre important de l'effectif entre 2008 et 2016, le Brésilien avait effectué son retour du côté du Camp Nou l'hiver dernier pour un second passage. Cependant, alors qu'il espérait une prolongation de son bail,"Je tiens à remercier tout le personnel pour l'opportunité qu'il m'a donné de revenir dans ce club et de pouvoir porter à nouveau ce merveilleux maillot, vous ne savez pas à quel point je suis heureux. J'espère que ma folie et mon bonheur quotidien ne leur manqueront pas", a-t-il affirmé, annonçant qu'. Apparu à 14 reprises en Liga cette saison, Alves espérait une prolongation de courte durée d'après Sport - au moins jusqu'en décembre prochain avec l'espoir de disputer la Coupe du monde sous le maillot du Brésil.Non-inscrit sur la liste du Barça afin de disputer la Ligue Europa, Alves n'a vraisemblablement pas convaincu Xavi et ses dirigeants. Le club catalan a d'ailleurs ciblé Cesar Azpilicueta comme possible renfort et compte toujours sur les présences de Sergiño Dest et Sergi Roberto au poste de latéral droit.(Sport), avant une possible Coupe du monde sous le maillot de son pays. Un trophée qui manque au palmarès du joueur le plus titré de l'histoire du football (43 titres).