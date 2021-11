Le FC Barcelone est en passe de réaliser un très joli coup en s’attachant les services d’un international espagnol. Selon le quotidien Sport, les responsables blaugranas sont parvenus à convaincre leurs homologues de Manchester City de leur céder Ferran Torres en janvier prochain. La nature du transfert et ses modalités financières n’ont cependant pas encore été étudiées.

Un accord financier doit encore être trouvé

Le Barça a identifié l’ancien Valencian comme sa priorité pour le mercato de janvier. Et le joueur a lui-même exprimé son désir de rallier le Camp Nou. Les négociations avancent, mais il reste donc à trouver un terrain d’entente pour l’indemnité de cession. Les Sky Blues ne vont certainement pas brader un élément pour lequel ils ont déboursé 23M€ et qui aujourd’hui pourrait valoir le double.



Âgé de 21 ans, Torres était arrivé à Manchester à l’été 2020. Sous la houlette de son compatriote Pep Guardiola, ce talentueux ailier s’est plutôt bien débrouillé, avec un total de 16 buts marqués (et 4 passes décisives offertes) en 43 matchs joués. Mais il n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire et son temps de jeu s’est réduit cette saison, même s’il faut tenir compte aussi de la blessure qu’il a contractée en octobre dernier avec sa sélection nationale.