Favre (Dortmund) : « Sancho a encore beaucoup à apprendre »

Malgré les sollicitations de plusieurs ténors anglais, Jadon Sancho est resté au Borussia Dortmund cet été. Même si le mercato ne ferme qu’en octobre prochain, son club l’a cadenassé et il n'y a aucune chance pour qu'il bouge. Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB, en a fait la promesse. Un dénouement qui aurait pu frustrer l’intéressé, mais ce n’est pas le cas. Ce dernier est ravi de continuer avec les « Schwarzgelben » et cela tombe bien puisque son staff attend beaucoup de lui.

"Sancho ne doit plus s'éclipser pendant les matches"

Sancho a inscrit 20 buts et délivré 19 passes décisives lors de la précédente campagne de Bundesliga, se révélant être l’un des acteurs majeurs de cet exercice. Lucien Favre, son coach, est logiquement très content de pouvoir encore compter sur lui. « C’était important qu'il reste avec nous. C'est bien sûr également important pour l'équipe », a-t-il confié dans un entretien à Der Westen.

Tout en louant le rôle de Sancho, l’ancien entraineur de Nice a tenu à souligner que la marge de progression de ce dernier restait importante. « Bien sûr, un très bon joueur, mais il doit aussi garder à l'esprit qu'il a encore beaucoup à apprendre, a-t-il tonné. Il doit avoir un meilleur contrôle du ballon, faire plus de coups de tête et améliorer son jeu défensif. Il ne peut pas simplement arrêter de courir et rester immobile pendant 10 minutes, puis faire soudainement quelque chose pendant les 10 minutes suivantes. Cela vaut également pour tout le monde ». Même en étant la star de l’équipe, Sancho est donc mis devant ses responsabilités.