Falcao, un début de saison et puis s'en va ?

Le feuilleton Radamel Falcao est bouclé... momentanément. A en croire Fabrizio Romano, journaliste italien qui travaille notamment pour Sky et le Guardian, l'attaquant colombien de Monaco n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le Galatasaray. Alors qu'il lui reste un an de contrat, et que cet été représente donc la dernière occasion pour l'ASM de gagner de l'argent en revendant son avant-centre, celui-ci aurait une nouvelle idée.

Ainsi, il aimerait rejoindre la Chine cet hiver (le marché estival y étant désormais fermé). D'après La Gazetta dello Sport, il y a 10 jours, Radamel Falcao voulait six millions d'euros de salaire annuel, alors que le Galatasaray s'arrêtait à cinq millions. En Chine, nul doute que l'ancienne star de l'Atletico pourrait espérer plus, pourquoi pas même ses neuf millions de Monaco... Déjà, en fin de saison passée, il ne fermait pas la porte à une nouvelle aventure.

"Vous me demandez chaque année, rappelait-il en conférence de presse. Il me reste un an de contrat, et ce qui est sûr, c'est que je me sens capable de jouer au plus haut niveau en Europe, pendant de longues années encore." L'intérêt lucratif du championnat chinois semble donc tout à fait en mesure de le faire changer d'avis. Reste à voir comment Leonardo Jardim utiliserait son joueur jusqu'en janvier, alors que l'ASM s'active pour recruter un attaquant.