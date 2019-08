Falcao, prolongation en vue ?

"J'ai encore un an de contrat avec Monaco. Je ne peux pas en dire plus. C'est une situation que je dois analyser avec prudence mais pour le moment, je sais que je dois jouer pour Monaco et qu'il y a des approches de certains clubs". Cette phrase de Radamel Falcao, il y a un mois lors d’une conférence de presse à Bogota, avait confirmé les bruits annonçant la fin de l’aventure du Colombien avec l’ASM.

L’ancien joueur de Porto et de l’Atlético de Madrid a depuis rajouté une couche dans Nice-Matin: "La vérité, c’est que le club ne m’a toujours pas proposé de prolongation". A 33 ans, le Cafetero prépare la dernière ligne droite de sa carrière et veut s’enquérir de certitudes, à la fois sportives mais aussi personnelles: "Je dois penser à mon futur. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois aussi penser à ma famille."

Un choix de vie

Le natif de Santa Marta, à qui il reste un an de contrat dans la Principauté, souhaite signer un nouveau bail jusqu’en 2022. Galatasaray est prêt à lui proposer cette durée, ornementée d’un salaire annuel de 5 millions d’euros, selon des informations de la Gazzetta Dello Sport et de RMC. Le challenge sportif recherché est aussi présent. Le champion de Turquie est qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions, contrairement aux Monégasques. L’ambiance bouillante des stades turcs peut également être très séduisante.

Mais ce tumulte stambouliote signifierait pour lui et sa famille sacrifier le calme et la sérénité du cadre de vie sur la Côte d’Azur, auquel les Falcao se sont habitués depuis 6 ans maintenant. L’Equipe indique ce jeudi que les dirigeants monégasques ont (enfin) entamé des négociations pour prolonger l’attaquant, alors que Wissam Ben Yedder vient de débarquer en principauté. La question du rôle exact du Français dans l’effectif de Leonardo Jardim reste en suspens.

En duo avec Ben Yedder ?

L’international français est venu à Monaco pour être l’élément phare du projet sportif. L’ancien Sévillan peut assumer seul la responsabilité de scorer dans l’animation offensive mise en place par le Portugais, remplaçant ainsi Falcao et permettant le départ de ce dernier. Mais une plus-value aussi précieuse dans l’effectif monégasque réaffirme les ambitions sportives du Rocher, ce que recherche aussi le Colombien. Une association Falcao-Ben Yedder dans un 4-4-2 est très alléchante et n’aurait aucun équivalent en Ligue 1, excepté le duo Cavani-Mbappé au PSG.

Cette promesse d’une attaque de feu, combinée à l’arrivée d’autres renforts au milieu et en défense ainsi qu’un accès aux demandes loin d’être déraisonnables du joueur pour un nouveau contrat, pourrait faire durer encore quelques années supplémentaires la relation entre l’ASM et son buteur. Et permettre à Monaco de retrouver les sommets de la Ligue 1 ?