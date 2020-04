Fabregas : "Messi terminera sa carrière au Barça"

L’avenir de Lionel Messi fait objet d’un sérieux doute, depuis que ses relations avec la direction barcelonaise se sont dégradées et que le club a basculé dans une profonde crise institutionnelle. La star argentine a eu beau démentir des envies de départ, elle continue de voir son nom alimenter la rubrique des transferts. Pour rassurer les supporters blaugrana, ce sont ses coéquipiers ou ex-coéquipiers qui sont obligés de prendre la parole et affirmer qu’il n’est pas question d’une séparation. Cesc Fabregas l’a par exemple fait ce week-end à l’occasion d’une intervention sur Cadena Cope.

« Je parle avec Messi et son idée a toujours été de mettre fin à sa carrière à Barcelone, a indiqué le milieu de terrain de l’AS Monaco. Beaucoup de choses peuvent se produire au club mais je suis convaincu que sa carrière se terminera au Barça ». Même s’il n’a joué à ses côtés que trois ans, Fabregas connait très bien l’international albiceleste. Ils sont restés très proches suite à son retour en Angleterre, et ils se retrouvent à chaque trêve en compagnie de Luis Suarez pour décompresser en famille. Le catalan est donc bien placé pour évoquer l’avenir du capitaine blaugrana.

Fabregas conseille Mbappé au Barça

Tout en affirmant que Messi ne bougera pas, Fabregas conseille tout de même au Barça de préparer la suite. Ainsi, il leur a soufflé le nom de Kylian Mbappé dans l’optique d’assurer la relève. « Cristiano a 35 ans et Leo est sur le point d'avoir 33 ans, ils prennent de l’âge. Moi, je signerai Mbappé, pour sa jeunesse, son talent, son investissement et sa mentalité. Je le recruterai pour l'avoir à son apogée pour les 10 prochaines années. Il y a bien sûr des joueurs comme Neymar ou [Erling] Haaland qui sont là-haut, mais sur le talent, la capacité de marquer des buts et la vitesse Mbappe est un joueur qui me rappelle [Thierry] Henry. »