Fabinho voit Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or avant Neymar

Invité par Telefoot ce dimanche, le milieu brésilien Fabinho estime que son ancien coéquipier à Monaco, Kylian Mbappé, sera couronné Ballon d’Or avant son compatriote Neymar. Fabinho s'est prêté à un jeu consistant à répondre par oui ou non à une série de questions : «J’aurais pu signer au PSG en 2017 ? Oui. Si je regrette de ne pas avoir signé à Paris ? Euh, non. », a ainsi lâché le Brésilien.Fabinho a ensuite été sondé sur le fameux système des 4 Fantastiques au PSG : «. Ce peut être déséquilibré ? Cela va aussi dépendre des joueurs : il faut faire les efforts. Quand tu as un ou deux joueurs qui ne font pas les efforts, c’est difficile. Mais quand c’est quatre ou trois… Neymar ? Au Barça on l’a déjà vu courir partout comme ça, il est un joueur extrêmement ambitieux. On sait qu’il peut faire ça. Il y a plusieurs clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions, dont le PSG. »