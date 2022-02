Fabian Ruiz vers le Real Madrid ?

L'Espagnol Fabian Ruiz souhaite revenir en Liga et quitter l'Italie, et le club qu'il aimerait le plus rejoindre serait le Real Madrid. Les Blancs veulent le joueur de 25 ans, mais ils ne sont pas prêts à payer les 80 millions d'euros initialement cités par le club de Serie A. Ce prix a été ramené à environ 80 millions d'euros. Ce prix a cependant baissé à environ 50 millions d'euros, car Fabian entrera dans la dernière année de son contrat la saison prochaine. Carlo Ancelotti a travaillé avec le milieu de terrain lorsqu'il était au Diego Armando Maradona.

Fabian, né et élevé à Los Palacios y Villafranca à Séville, le même pueblo qui a produit Jesus Navas et Gavi, est passé par le système de jeunesse du Real Betis avant de partir pour l'Italie en 2018. Il a fait 15 apparitions en équipe nationale espagnole et est un élément clé de l'équipe de Luis Enrique.