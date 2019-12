Everton se sépare de Marco Silva

C’était très clairement dans les tuyaux depuis plusieurs heures et Sky Sports le confirme : Marco Silva n’est plus l’entraîneur d’Everton.Huitième de Premier League la saison dernière, le club de Liverpool est actuellement 18eme. La faute, notamment, à une série de trois revers de rang dont le dernier en date est la correction reçue mercredi soir à Anfield, dans le derby contre les Reds (5-2). Alors qu’Everton accueillera Chelsea samedi (13h30), David Moyes est le favori pour prendre la succession du technicien de 42 ans. L’entraîneur écossais connaît parfaitement le club pour y avoir déjà officié entre 2002 et 2013.

