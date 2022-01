Everton : Rooney a refusé un entretien pour devenir entraîneur

Wayne Rooney ne sera pas le successeur de Rafael Benitez. Ancien joueur d'Everton lors de deux passages (de 2002 à 2004 puis lors de la saison 2017-2018), le meilleur buteur de la sélection anglaise a été approché par des Toffees en quête d'un nouveau coach après s'être séparé du technicien espagnol. Toutefois, Rooney a avoué avoir refusé cette approche, estimant avoir du travail à accomplir à la tête de Derby County, actuellement avant-dernier en Championship.

"J'ai un travail à faire ici à Derby County"

En conférence de presse, avant la rencontre face à Birmingham, dimanche (14h30), l'ancien buteur de Manchester United a justifié son choix. "Everton a approché mon agent et m'a demandé de passer un entretien pour le poste vacant, ce que j'ai refusé. Je crois que je serai un jour un manager de Premier League et je crois que je suis prêt pour cela à 100 %, et si c'est avec Everton dans le futur, ce serait absolument génial. Mais j'ai un travail à faire ici à Derby County, et il est important pour moi."



Lorsqu'on lui a demandé si c'était une décision difficile de refuser Everton, Rooney a ajouté: "Oui, bien sûr, j'y ai bien réfléchi. Ils ont contacté mon agent et mon agent a également informé les dirigeants. C'était une décision très difficile pour moi", a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par Sky Sports. Toujours selon le média britannique, le propriétaire du club, Farhad Moshiri, s'est envolé pour Londres ce vendredi matin dans l'optique de s'entretenir avec trois coachs potentiels : Vitor Pereira, Frank Lampard et Duncan Ferguson. C'est ce dernier, légende du club, qui occupe le poste d'entraîneur par intérim depuis le licenciement de Benitez. Après 20 matchs disputés en Premier League, Everton se situe la 16ème position du classement.