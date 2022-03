Richarlison, le buteur d'Everton, est très suivi. C'est ce qu'affirme Caught Offside, qui rapporte que Manchester United, le Real et le Barça sont intéressés par l'international brésilien. Everton a annoncé ces derniers jours des pertes de 120 millions de livres sterling pour la saison dernière et va devoir vendre de Richarlison ou Dominic Calvert-Lewin.

Arsenal veut Calvert-Lewin tandis que Richarlison a plusieurs admirateurs. Et le talentueux attaquant a des amis chez les deux géants de la Liga. Il joue avec Dani Alves, Vinicius Junior, Casemiro, Rodrygo Goes et Eder Militao dans l'équipe nationale brésilienne. Richarlison a profité d'une bonne trêve internationale ; il a marqué lors de la victoire 4-0 du Brésil sur le Chili jeudi dernier et a inscrit un doublé lors de la déroute 4-0 de la Bolivie mardi.