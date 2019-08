L'Italien de 19 ans a réagi sur la chaîne TV du club: "Je suis fier et honoré de porter le maillot d’Everton. Je vais donner le meilleur pour cette équipe. Everton m’a convaincu de signer car c’est un club qui regarde vers l’avenir tout comme moi. Il a de grandes ambitions et je vais travailler dur pour l’aider à les accomplir. Je suis habitué à gagner et je veux apporter cet état d’esprit à l’équipe. J’espère être très bon sur le terrain et rendre les fans heureux."

Son nouveau coach, Marco Silva, n’a pas tari d’éloges sur son nouvel avant-centre: "Recruter un attaquant était l’une de nos priorités cet été. Moise est fort, rapide, avec beaucoup de qualités d’attaquant alors qu’il n’a que 19 ans. Il a du talent et il est prêt à travailler, à faire progresser notre équipe et à nous donner différentes solutions." La saison dernière, Moise Kean avait inscrit six buts en treize apparitions en Serie A.