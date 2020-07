Auteur de deux saisons convaincantes sous le maillot d’Everton, Lucas Digne aurait tapé dans l’œil des principaux clubs du championnat anglais. Si l’on se fie à ce que rapporte ESPN, l’international tricolore (30 sélections) intéresserait à la fois Manchester City et Chelsea. Le mercato estival ne fait que commencer, les deux cadors pourraient ainsi se livrer une rude bataille pour obtenir la signature de l’ancien parisien. Les responsables des Toffees s’en frottent les mains à l’avance, même si garder cet élément performant dans leurs rangs ne serait pas pour leur déplaire.

Digne vers un retour au-devant de la scène

Initialement, les Eastlands et les Blues avaient dans leur viseur un autre latéral gauche, en l’occurrence Ben Chilwell. Or, le prix de ce dernier a été jugé trop élevé. Leicester City ne compte pas libérer son protégé pour une somme inférieure à 50M€. La valeur marchande de Digne est un peu moins élevée. Elle se situerait autour de 28M€, si l’on en croit le site transfermarkt. Même s’il est épanoui à Goodison Park, Digne ne serait assurément pas contre un beau challenge au sein d’une prestigieuse formation d’Outre-Manche, lui qui, pour rappel, a déjà évolué chez un cador européen. Entre 2016 et 2018, il avait porté les couleurs du FC Barcelone.