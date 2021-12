L'un des joueurs dont Xavi ne veut pas dans son FC Barcelone est Philippe Coutinho. Le Brésilien n'a pas réussi à impressionner au Camp Nou depuis qu'il est arrivé en provenance de Liverpool en janvier 2018 comme la signature la plus chère de l'histoire du club, et gagne un salaire de l'ordre de 22 millions d'euros par saison malgré sa faible contribution. Barcelone est prêt à tout pour transférer le Brésilien, et c'est un retour en Premier League qui semble être sa destination la plus probable. Mais pas seulement à Liverpool - Newcastle et Everton sont des prétendants potentiels selon Mundo Deportivo et AS.



Une porte de sortie pour Coutinho



La nomination de Rafa Benitez montre que le pouvoir en place à Everton ne se soucie pas de recruter des personnes ayant un passé à Liverpool, et sa situation sportive actuelle oblige le club anglais à parier sur des joueurs qui ne sont pas au mieux. Et Coutinho est certainement dans ce cas. Il a passé toute la saison dernière à Barcelone sous la direction de Ronald Koeman, mais n'a pas réussi à être régulier. Cette saison, il a accumulé 608 minutes de jeu en 16 matches sous la direction de Koeman et de Xavi, mais il est constamment négligé.