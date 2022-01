La direction d’Everton s’est récemment séparée de son entraineur espagnol, Rafael Benitez. Pour assurer la suite, les responsables des Toffees avaient songé à Wayne Rooney, un ancien de la maison. Un entretien a même été programmé avec l’ex-international anglais. Or, ce dernier ne s’y est pas présenté. Plutôt que de rallier Goodison Park, il a choisi de continuer sa mission au sein de son club actuel de Derby County (D2 anglaise).

Rooney ne veut pas brûler les étapes

Rooney a lui-même confirmé cette information, ce vendredi en conférence de presse. "Everton a contacté mon agent et m'a demandé de passer un entretien pour le poste. Mais j'ai refusé. Je crois que je serai un manager de Premier League et je suis prêt à 100 %. Mais j'ai un travail à Derby, ce qui est important pour moi", a-t-il lâché. « Wazza » croit en ses qualités, mais avec ce refus il n’est pas sûr que l’opportunité de diriger son club formateur se représente de sitôt.



Rooney étant hors course, c’est Frank Lampard qui émerge désormais comme le favori pour s’installer sur le banc d’Everton. Le Portugais Vitor Pereira était également cité, mais les supporters n’en veulent pas.