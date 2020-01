Everton aurait refusé 100M€ du Barça pour Richarlison

L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle mérite d’être relayée. À en croire ce que rapporte le site anglais Sky Sports, la direction d’Everton aurait repoussé une offre mirobolante de la part du FC Barcelone pour son attaquant brésilien, Richarlison. 100M€ ! C’est ce à quoi les responsables des Toffees ont choisi de tourner le dos. Pensaient-ils eut-être pouvoir en tirer plus dans le futur ? Ou est-ce parce qu’ils tiennent tout simplement énormément à leur joueur.

Richarlison aurait intégré le top 10 des joueurs les plus chers du monde

Si Everton avait accepté, Richarlison serait devenu le dixième joueur le plus cher de l’histoire. Il aurait constitué aussi la deuxième vente la plus importante de la Premier League derrière Gareth Bale (101M€). Enfin, pour le Barça, il aurait s’agit de la troisième recrue la plus onéreuse après Philippe Coutinho (145M€), Ousmane Dembélé (125M€) et Antoine Griezmann (120M€). Mais, avec des si on peut refaire le monde et le vainqueur de la dernière Copa America reste un joueur d’Everton. À noter que cette saison, Richarlison a inscrit 8 buts en 22 matchs de championnat. Ses brillantes prestations en PL avaient aussi suscité l’intérêt de Manchester United il y a de cela quelques mois.