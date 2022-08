Révélé il y a quelques années sous le maillot de Tottenham, Dele Alli semblait avoir une grande carrière devant lui. Mais entre ses véritables débuts chez les Spurs en 2015 et son départ pour Everton en janvier 2022, des années de déception footballistique sont passées par là et le milieu offensif est depuis rentré dans le rang. A tel point que les Toffees ne comptent déjà plus sur lui.



Aujourd'hui âgé de vingt-six ans, Dele Alli n'a disputé que treize rencontres, dont une seule en tant que titulaire, durant les six mois qu'il vient de passer à Everton. Le club des bords de la Mersey l'avait pourtant engagé pour un an et demi, mais il semble déjà avoir revu ses plans concernant l'international anglais qu'il est désormais prêt à laisser partir. Du moins provisoirement car selon la presse turque, Besiktas s'apprête à ouvrir ses portes au milieu de terrain.

Alli chaud

Voyant qu'il ne parvient pas à s'imposer à Everton et qu'il ne fait pas vraiment partie des plans de son entraineur Frank Lampard, le natif de Milton Keynes est d'accord pour se lancer dans ce nouveau challenge. Foot Mercato indique qu'il s'agirait d'un prêt et que Dele Alli a d'ores et déjà validé les conditions salariales.