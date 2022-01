Everton a recruté le remplaçant de Digne

Les jours de Lucas Digne à Everton seraient-ils comptés ? C’est ce qu’on pourrait croire au vu des nouvelles qui émanent de Goodison Park. Le club de la Mersey vient d’enrôler un arrière gauche, en la personne de l’Ukrainien Vitaliy Mykolenko. Une acquisition censée anticiper le très probable départ de l’international tricolore.

Depuis quelques jours, Digne fait objet de nombreuses rumeurs. On l’annonce en Italie, mais aussi et surtout à Chelsea. Les Blues veulent pallier la défection de Ben Chilwell. Après avoir manqué de faire revenir Emerson de son prêt à Lyon, ils pensent donc en priorité à l’ancien barcelonais afin de combler le vide laissé sur le côté gauche de la défense. D’abord réfractaire à la cession du Français, le manager Rafael Benitez pourrait dorénavant être ouvert à cette idée.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.

Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙

— Everton (@Everton) January 1, 2022