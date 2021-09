Europe : Ronaldo, Griezmann, Varane... Le bilan du mercato européen

Si l'un (le ?) des gros coups de l'été s'est fait en France avec l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les gros clubs d'Europe n'ont pas été en reste. A commencer par Manchester United, qui s'est offert un joli trio, à savoir Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, et espère désormais se rapprocher des sommets en Premier League. Là-haut, les Red Devils y retrouveraient notamment Manchester City, qui a fait une folie avec Jack Grealish, et Chelsea. Avec Romelu Lukaku et Saul Niguez au buzzer, les champions d'Europe en titre ont fait fort pour se renforcer cet été. En revanche, Arsenal, Liverpool et Tottenham, qui a tout de même gardé Harry Kane, ont été bien plus discrets.

Griezmann de retour à la maison

En Espagne, les trois géants ont encore une fois animé ce marché des transferts... jusque dans les dernières minutes. En effet, alors que l'affaire a failli capoter, Antoine Griezmann a bien été prêté avec option d'achat à l'Atlético de Madrid, un sacré coup des Colchoneros. Au champion du monde français, on peut également ajouter Rodrigo de Paul et Matheus Cunha. De son côté, le Real Madrid n'était pas loin de faire sauter la banque avec des offres supérieures à 160 millions d'euros pour la dernière année de contrat de Kylian Mbappé, mais le PSG n'a pas craqué. Eduardo Camavinga et David Alaba seront donc les deux beaux coups de l'intersaison des Merengue. En proie à des soucis financiers importants, le FC Barcelone a lui passé un été cauchemardesque, avec la perte de Messi, malgré les recrutements de Memphis Depay ou encore de Sergio Agüero.

La Vieille Dame veut retrouver son allure

De l'autre côté des Alpes, la Juventus Turin, orpheline de son titre, espère bien retrouver rebondir en Italie, grâce notamment aux arrivées de Manuel Locatelli et Moise Kean. Malgré un été où il a surtout vendu (Lukaku et Hakimi), le champion en titre ne rendra pas si facilement les armes et les troupes de Simone Inzaghi se défendront jusqu'au bout. Cependant, la concurrence grandit avec notamment l'AC Milan (Mike Maignan et Olivier Giroud) et l'AS Rome (Tammy Abraham), auteurs d'un mercato intéressant. Enfin, en Allemagne, avec l'arrivée de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, le club a parié sur des valeurs sûres (Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer), alors que Dortmund a surtout réussi à conserver Erling Haaland et que le RB Leipzig continue dans sa politique.