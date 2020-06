Reprise tendue à l'Etoile sportive du Sahel ce lundi. Plusieurs joueurs du club se sont rendus à l'entraînement accompagnés d'un huissier de justice. La raison de cette escorte inhabituelle ? Les déclarations des dirigeants de la formation étoilée, qui ont fait part de leur intention de se séparer d'une partie de leurs actuels joueurs d'ici à la relance de la LP1, début août, via un non-renouvellement des contrats, une séparation à l'amiable ou encore des prêts. Il s'agissait de faire constater la décision prise par le comité directeur de les évincer de l'effectif seniors, auquel a été intégré 18 joueurs issus du centre de formation.

Huit joueurs déclarés indésirables

Selon diverses sources tunisiennes, les joueurs visés par ce coup de balai seraient les trois gardiens de but Makrem Bediri, Achref Krir et Alaeddine Ayoub, le défenseur international malien Mohamed Konaté, le latéral gauche Ahmed Raddaoui, le milieu de terrain Hamza Lahmar et enfin les attaquants Bilel Mejri et Hazem Haj Hassan. Cette purge annoncée fait suite au limogeage, dimanche, de l'entraineur-adjoint Imed Ben Younes. L'entraînement a repris ce lundi sous la direction de Naoufel Chebil, qui assurera l'intérim avant la désignation d'un entraîneur de plein exercice, qui pourrait selon nos informations être le Français Daniel Sanchez.