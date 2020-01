Aymen Mathlouthi rentre au bercail. Le gardien de but international tunisien, libéré de son contrat avec le club saoudien d'Al-Adalah, effectue son retour à l'Etoile du Sahel. Le portier de 35 ans s'est engagé pour une saison et demie en faveur de la formation étoilée, dont il avait défendu les couleurs quinze années durant (2003-2018). "Balbouli" pourra être intégré à la liste africaine de l'ESS en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, samedi.