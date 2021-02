Et si Aguero retrouvait Messi à Barcelone ?

Leo Messi sera en fin de contrat au Barça cet été et a déjà rendu publique sa volonté de quitter le club catalan l'été dernier. Manchester City apparait comme une destination plausible pour La Pulga. Un club où il pourrait rejoindre son grand ami et compatriote Kun Aguero. À moins que l'inverse ne se produise. En effet, Aguero est lui aussi en fin de bail à City en juin prochain et selon la Cadena Ser, il envisagerait sérieusement la piste barcelonaise.

🔵🔴 EL KUN, ENCANTAT DE VENIR AL BARÇA! Segons fonts pròximes al jugador, és cert que ell estaria encantat de venir a jugar al Barça i jugar al costat de Messi. Des d'alguna candidatura ja hi han contactat. ➡️ @santiovalle #FCBlive #QuèThiJugues! pic.twitter.com/O23oIJSnjT — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 3, 2021





El Kun serait ainsi "plus que ravi" de rallier la Catalogne où il retrouverait Messi. La Ser avance même des contacts déjà en cours avec certains candidats aux élections présidentielles barcelonaises. Reste à savoir si les finances en berne du Barça lui permettront d'assumer le salaire de l'ancien buteur de l'Atlético Madrid... Et ça, c'est déjà un autre débat.